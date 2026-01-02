PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-COE: Havixbeck, L581
Unfall mit leichtem Personenschaden und Verdacht auf Drogen- und Alkoholeinfluss.

Coesfeld (ots)

In der Silvesternacht (01.01.2026, 03.35 Uhr) ereignete sich auf der L581, in Fahrtrichtung Havixbeck, ein Verkehrsunfall, bei dem sich ein Autofahrer leicht verletzte. Der 27-jährige Münsteraner war mit seinem PKW auf der L581 aus Münster kommend in Richtung Havixbeck unterwegs, als er nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dabei geriet das Fahrzeug ins Schleudern und kollidierte mit einem fest installierten Leitpfosten auf dem angrenzenden Grünstreifen. Das Fahrzeug drehte sich weiter um die eigene Achse und stieß rückwärts gegen einen Mast eines Verkehrszeichens, der ebenfalls stark beschädigt wurde. Schließlich kam das Fahrzeug auf dem Grünstreifen zum Stillstand, wobei die Fahrzeugfront wieder in die ursprüngliche Fahrtrichtung zeigte. Bei dem Aufprall verletzte sich der 27-Jährige. Bei der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf Alkoholkonsum. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von ca. 0.9 Promille. Zudem gab der Münsteraner gegenüber der Polizei an, vor Fahrtantritt Cannabis konsumiert zu haben.

Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus, wo ihm auch Blutproben entnommen und der Führerschein durch die Polizei sichergestellt wurde.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

