Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Max-Planck-Straße
Alkoholfahrt am Neujahrsmorgen

Coesfeld (ots)

Am Neujahrsmorgen, gegen 08.15 Uhr, hielt die Polizei einen 38-jährigen Autofahrer aus Senden auf der Max-Planck-Straße in Dülmen an und kontrollierte ihn. Bei der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Alkoholkonsum des Fahrers. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,87mg/l. Dem Sendener wurde auf der Polizeiwache in Dülmen eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

