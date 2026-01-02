Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Vossweg

Brennende Mülltonne - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Eine aufmerksame 15-jährige Lüdinghauserin meldete am 01.01.2026, gegen 01.00 Uhr, der Rettungsleitstelle der Feuerwehr einen Brand auf einer Grundstücksauffahrt auf dem Vossweg. Eine Mülltonnenbox, welche unmittelbar an einer Hauswand stand, brannte vollständig ab. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Es entstand zusätzlich ein Schaden am Hausgebäude und an einem Auto. Hinweise auf einen möglichen Verursache konnte die Zeugin nicht geben.

Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930.

