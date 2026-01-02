PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Vossweg
Brennende Mülltonne - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Eine aufmerksame 15-jährige Lüdinghauserin meldete am 01.01.2026, gegen 01.00 Uhr, der Rettungsleitstelle der Feuerwehr einen Brand auf einer Grundstücksauffahrt auf dem Vossweg. Eine Mülltonnenbox, welche unmittelbar an einer Hauswand stand, brannte vollständig ab. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Es entstand zusätzlich ein Schaden am Hausgebäude und an einem Auto. Hinweise auf einen möglichen Verursache konnte die Zeugin nicht geben.

Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

