Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen, Capelle, K6
Unfall auf Schnee bedeckter Straße

Coesfeld (ots)

Am 01. Januar 2026, gegen 22.10 Uhr, befuhr ein 22-jähriger Autofahrer aus Hamm die K6 in Nordkirchen, Capelle. In einer mit frischem Schnee bedeckten Linkskurve kam der Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab.

Der Pkw prallte mit der Front gegen einen Graben. Der 22-jährige Fahrer verletzte sich bei dem Aufprall. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus zur weiteren Behandlung.

Auf Wunsch des Fahrzeughalters wurde der Pkw abgeschleppt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld

