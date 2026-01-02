POL-COE: Senden, Am Schlosspark/Zigarettenautomat gesprengt
Coesfeld (ots)
Einen Zigarettenautomaten sprengten unbekannte Täter in der Silvesternacht in der Straße Am Schlosspark in Senden. Nachdem sie den Automaten mit einem unbekannten Sprengsatz geöffnet hatten, erbeuteten sie eine bislang nicht bestimmte Menge an Zigarettenpackungen und entkamen unerkannt. Zeugen bemerkten den beschädigten Automaten gegen 02.00 Uhr und informierten die Polizei. Die Kriminalpolizei sicherte am Tatort Spuren. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Lüdinghausen unter der Nummer 02591-7930 entgegen.
