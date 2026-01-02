PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Coesfeld

POL-COE: Rosendahl-Holtwick, Riege/

Coesfeld (ots)

Mit einem Hebelwerkzeug brachen Unbekannte am 31.12. ein Fenster eines Einfamilienhauses auf und verschafften sich so Zutritt zum Gebäude. Zwischen 09.15 Uhr und 10.30 Uhr durchsuchten sie sämtliche Räume und Schränke, entwendet wurde nach bisherigen Erkenntnissen zumindest ein Fingerring. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Der Kriminalpolizei gelang es, Spuren der Täter zu sichern. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Coesfeld unter 02541-140 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

