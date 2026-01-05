POL-COE: Dülmen, Grenzweg/ Einbruch
Coesfeld (ots)
Unbekannte haben am Samstag (03.01.2026) ein Fenster eines Hauses am Grenzweg aufgehebelt. Die Tatzeit liegt zwischen 19.30 Uhr und 20.15 Uhr. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit nicht bekannt. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.
Rückfragen bitte an:
Polizei Coesfeld
Pressestelle
Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw
Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell