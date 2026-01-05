POL-COE: Dülmen, Grenzweg/ Einbruch

Coesfeld (ots) - Zu einem Brand eines Autos kam es in der Silvesternacht gegen 00.30 Uhr in Olfen. Anwohner hörten Knallgeräusche und bemerkten beim Blick aus dem Fenster das brennende Auto. Eigene Löschversuche blieben erfolglos, auch Kräfte der alarmierten Feuerwehr konnten einen Totalschaden am Auto nicht verhindern. Ein angrenzendes Gebäude sowie ein weiteres ...

mehr