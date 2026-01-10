PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht PI Goslar Samstag, den 10.01.2026

Goslar (ots)

Einbruch

Goslar.

Am späten Freitagabend, gegen 23:00 Uhr, kam es in der Bäckerstraße zu einem Einbruch in einem Wohnhaus. Bislang unbekannte/r Täter gelangte/n durch Aufhebeln eines Fensters in das Wohngebäude und durchsuchte/n dieses nach Wertgegenständen. Ein im Gebäude aufhältiger Bewohner wurde auf das Geschehen aufmerksam. Der oder die Täter verließen daraufhin fluchtartig das Gebäude und entkamen unerkannt.

Verkehrsunfallfluchten

Goslar.

Am Freitagmorgen, zwischen 06:00 Uhr und 07:10 Uhr, überfuhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug ein Verkehrszeichen auf der Verkehrsinsel in der Bismarckstraße in Höhe Haus-Nr. 2. Der oder die Verursacher/in entfernte sich in der Folge unerkannt.

Zwischen Donnerstagabend, ca. 20:30 Uhr, und Freitagmorgen, ca. 08:00 Uhr, wurde in der Göttingeroder Straße ein Gartenzaun durch einen zunächst unbekannten Fahrzeugführer mit dessen Pkw beschädigt. Der Verursacher entfernte sich in der Folge zunächst unerkannt. Im Rahmen der Ermittlungen konnte schließlich ein 34jähriger Goslarer als verantwortlicher Fahrzeugführer ermittelt werden. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.

Verkehrslage/Wetterlage

Landkreis Goslar.

Mit einsetzendem Schneefall am frühen Freitagmorgen bis zum Berichtszeitpunkt kam es im gesamten Landkreisgebiet zu mehreren Verkehrsunfällen aufgrund von Glätte bzw. rutschigen Fahrbahnen. Abgesehen von einem schweren Verkehrsunfall am Freitagnachmittag auf der BAB 7 im Bereich Rhüden mit insgesamt 9 beteiligten Fahrzeugen, kamen bei den Verkehrsunfällen keine Personen zu Schaden. Aufgrund der Wetterlage waren und sind vereinzelt Straßen durch Fahrzeuge versperrt bzw. blockiert. Der Winterdienst ist im Einsatz.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 05321 - 3390 in Verbindung zu setzen.

i.A. Schumbrutzke, PHK

