Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht PI Goslar Sonntag, den 11.01.2026

Goslar (ots)

Ladendiebstahl

Langelsheim.

Am 10.01.2026, gegen 12:15 Uhr, entwendeten ein 26-jähriger und ein 24-jähriger Mann Waren aus einem Einzelhandelsgeschäft in der Ringstraße. Zunächst entkamen beide fußläufig vom Tatort. Im Rahmen der polizeilichen Fahndungsmaßnahmen konnten die Männer in der unmittelbaren Nähe des Geschäftes angetroffen werden. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Verkehrsunfall

Goslar.

Am Samstagnachmittag, gegen 16:30 Uhr, kam es im Zwingerwall zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Pkw. Der 35-jährige Fahrzeugführer eines BMW musste verkehrsbedingt abbremsen. Dies übersah die dahinterfahrende 21-jährige Fahrzeugführerin eines VW. In der Folge kam es zu der Kollision. Hierbei entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen.

i.A. Denecke, PKin

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Einsatz- und Streifendienst

Telefon: 05321-339-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

