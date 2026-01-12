Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 12.01.2026

Zu einer Verkehrsunfallflucht vom Freitagabend in Jerstedt sucht die Polizei Zeugen.

Zwischen 13:00 und 18:00 Uhr parkte ein grauer Peugeot ordnungsgemäß am Fahrbahnrand der Hugo-Remmert-Straße. Das unfallverursachende Fahrzeug touchierte den Peugeot auf bislang unbekannte Weise im Bereich des linken Hecks und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf rund 500 Euro geschätzt.

Hinweise oder Beobachtungen, insbesondere zum verursachenden Fahrzeug, nimmt die Polizei Goslar unter der Rufnummer (05321) 3390 entgegen.

Am Sonntagabend kam es in einem Wohnhaus im Goslarer Stadtteil Georgenberg zu einem Brand.

Gegen 18:40 Uhr geriet in einem Einfamilienhaus ein Weihnachtsbaum in Brand. Im Rahmen einer anschließenden Verpuffung wurden in der Wohnung Fenster sowie eine Tür beschädigt. Verletzt wurde hierbei glücklicherweise niemand. Durch die Feuerwehr mussten lediglich Nachlöscharbeiten durchgeführt werden. Die Höhe des entstandenen Schadens steht bislang nicht fest.

Der Brandort wurde durch die eingesetzten Polizeibeamten beschlagnahmt. Im Hinblick auf die Brandursache lässt sich aus kriminalpolizeilicher Sicht derzeit noch keine abschließende Aussage treffen.

