Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 14.01.2026

Goslar (ots)

Zu einem Einbruch in ein Museum in der Altstadt kam es am vergangenen Wochenende.

Im Tatzeitraum von Samstagmorgen bis Sonntagabend drangen bislang unbekannte Tatverdächtige gewaltsam in ein Museum in der Straße Klapperhagen ein und entwendeten Wertgegenstände in bislang unbekannter Höhe.

Die Polizei nimmt Hinweise oder Beobachtungen, die mit dieser Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Rufnummer (05321) 3390 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell