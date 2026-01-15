Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 15.01.2026

Goslar (ots)

Am Mittwochvormittag wurden in Georgenberg zwei Fahrräder entwendet.

In der Zeit zwischen 09:30 Uhr und 11:30 Uhr drangen der oder die bislang unbekannten Tatverdächtigen in einen verschlossenen Holzverschlag in der Straße Am Siechenhof ein. Dort entwendeten sie ein schwarzes Damenrad der Marke Rixe sowie ein schwarzes Mountainbike der Marke Bulls im Gesamtwert von rund 1.700 Euro. Anschließend entfernten sich der oder die Täter unerkannt von der Örtlichkeit.

Personen, die in dem Tatzeitraum in der Nähe Beobachtungen gemacht haben, die für die Ermittlungen interessant sein könnten, oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der (05321) 3390 zu melden.

+++

Zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Mittwoch in der Innenstadt ereignete, sucht die Polizei Zeugen.

Zwischen 07:30 Uhr und 16:15 Uhr streifte ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen in der Straße Am Heiligen Grabe in Höhe Nr. 5 geparkten grünen VW Polo. Das flüchtige Fahrzeug verursachte im Vorbeifahren Schäden an der linken Fahrzeugfront des Polos und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der verursachte Schaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Hinweise oder Beobachtungen, insbesondere zum verursachenden Fahrzeug, nimmt die Polizei Goslar unter der Rufnummer (05321) 3390 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell