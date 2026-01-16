PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 16.01.2026

Goslar (ots)

Absuche nach einem Unbekannten nach nächtlichem Klingeln

   - Suche ohne Feststellung beendet-

Am frühen Freitagmorgen, gegen 03:00 Uhr, wird ein Anwohner der Lamspringer Straße, in 38723 Seesen / OT Rhüden, durch das Klingeln einer ihm unbekannten männlichen Person geweckt. Die unbekannte männliche Person wird auf etwa 65 Jahre geschätzt und sei der Witterung entsprechend nur unzulänglich gekleidet. Er sei zudem barfuß unterwegs gewesen. Die unbekannte männliche Person entfernt sich nach der Öffnung der Tür, ohne jedwede Konversation, von der Anschrift. Ob und inwieweit eine geistige Beeinträchtigung vorliegen könnte, bleibt unklar. Der Anwohner informiert dahingehend die Polizei. Unmittelbar eingeleitete Suchmaßnahmen durch Polizei und Feuerwehr, unter anderem unter Einsatz von Drohnen, führen nicht zum Antreffen der Person. In Ermangelung einer konkreten Gefahrenlage und weiterer Suchansätze werden die im Nahbereich ausgeschöpften Suchmaßnahmen ergebnislos beendet. Mögliche Hinweisgebende zu der in Rede stehenden Person oder die gesuchte Person selbst möchten sich gern bei der Polizei Seesen unter 05381-9440 melden.

Sachbeschädigung durch einen gefällten Baum Am Donnerstag, den 15.01.2026, gegen 10:30 Uhr, meldete ein 60-jähriger Hahäuser eine Beschädigung an seinem Außenwhirlpool. Diese wurde durch das widerrechtliche Fällen eines in der Nähe befindlichen Baumes durch einen bislang unbekannten Täter verursacht. Darüber hinaus sei noch ein Stück seines Zaunes demontiert sowie Steine ausgegraben und versetzt worden. Insgesamt entstand ein geschätzter Gesamtschaden von ca. 200,00 EUR.

i.A. Schneider, PKin

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Polizeikommissariat Seesen
Telefon: 05381-944-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

