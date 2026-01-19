Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 19.01.2026

Goslar (ots)

19.01.2026, 13:00 Uhr

Verkehrsunfallflucht

Am 17.01.2026 zwischen 16:20 Uhr und 16:55 Uhr kommt es auf dem REWE-Parkplatz in der Katelnburgstraße in Rhüden zu einem Verkehrsunfall, bei welchem der bislang unbekannte Unfallverursacher mit seinem PKW gegen den PKW des Geschädigten stieß. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher vom Unfallort, ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Am 17.01.2026, gegen 21:45 Uhr wird auf dem Pendlerparkplatz Berliner Straße in Engelade ein 32-jähriger Fahrzeugführer durch eine Funkstreifenwagenbesatzung kontrolliert. Bei dieser Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der geführte PKW keinen gültigen Versicherungsschutz nachweisen konnte, da dieser erloschen war. Ein Ermittlungsverfahren gegen den Fahrzeugführer, sowie die Halterin des PKW wurden eingeleitet.

