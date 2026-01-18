PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung PK Bad Harzburg vom 18.01.2026

Goslar (ots)

Pressemeldung Polizeikommissariat Bad Harzburg vom 18.01.2026

BAD HARZBURG

PKW unter Drogen geführt

Am frühen Sonntag-Morgen wurde durch eine Streife des PK Bad Harzburg in der Badestraße ein PKW überprüft. Bei dem 18jährigen Fahrzeugführer aus Bad Harzburg wurde eine Beeinflussung von BTM festgestellt. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und durchgeführt. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.

Verkehrsunfall mit Verletzten und erheblichen Sachschaden

Am 17.01.2026, gegen 09.25 Uhr, wollte ein 76jährihger PKW-Fahrer aus Bad Harzburg von der Fritz-König-Straße in die bevorrechtigte Ilsenburger Straße einbiegen. Dabei über sah er einen bevorrechtigten PKW auf der Ilsenburger Straße. Es kam zu einem Zusammenstoß der Fahrzeuge. Zwei Personen in dem bevorrechtigten PKW wurden dadurch verletzt. Der 69jährige Fahrer und seine 60jährige Beifahrerin - beide aus St. Andreasberg - mussten im Krankenhaus Goslar behandelt werden. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 20.000 EUR. Ein Strafverfahren hinsichtlich einer fahrlässigen Körperverletzung wurde eingeleitet.

VIENENBURG

Körperverletzung

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam es am 17.01.2026, gegen 13.00 Uhr, im Vienenburger Gewerbegebiet. Verletzt wurde dort ein 43jähriger, polnischer Staatsbürger. Ein Tatverdächtiger konnte festgestellt werden - die Ermittlungen zu der bisher unklaren Ursache der Auseinandersetzung dauern noch an. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Bearbeit von Conrad, PHK

Zeugenhinweise bitte an das Polizeikommissariat Bad Harzburg unter der Telefonnummer 05322/55480.

