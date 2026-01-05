Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Appelhülsen, Bahnhofstraße/ Unfallbeteiligter gesucht

Coesfeld (ots)

Die Polizei sucht einen unfallbeteiligten Autofahrer. Am Freitag (02.01.26) überholte ein dunkles Auto mit Coe-Kennzeichen eine 43-jährige Motorrollerfahrerin aus Dülmen an der Ecke Weseler Straße/Bahnhofstraße. Weil der Unbekannte beim Einscheren aufgrund einer auf Gelb springenden Ampel kurz bremste, musste die Frau gegen 5.50 Uhr ebenfalls bremsen. Dabei stürzte sie und verletzte sich. Der Autofahrer fuhr weiter. Die Dülmenerin suchte eigenständig einen Arzt auf. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

