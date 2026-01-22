PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-OG: Baden-Baden - Gefährliche Körperverletzung
Zeugen gesucht

Baden-Baden (ots)

Zu einer gefährlichen Körperverletzung soll es am Mittwochnachmittag in der Unterführung am Bahnhof Baden-Baden gekommen sein. Nachdem ein 30-jähriger Mann gegen 17 Uhr mit dem Zug im Bahnhof ankam, wollte er mit seinem E-Scooter durch die Unterführung in Richtung Zentrum fahren. Zwei Männer mit einem kleinen schwarz-weißen Hund sollen in der Unterführung so gestanden sein, dass der E-Scooter-Fahrer nicht durchfahren konnte. Als der 30-Jährige an den Personen vorbei ging soll er von dem Hund gebissen worden sein, so dass er im Anschluss stürzte. Einer der Männer soll im Anschluss den Roller-Fahrer danach getreten haben. Nachdem der Mann die Unterführung verließ, flüchteten die beiden zu Fuß in unbekannte Richtung. Nach den durchgeführten polizeilichen Maßnahmen wurde der 30-Jährige vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der Tatverdächtige soll etwa 30 bis 35 Jahre alt und etwa 180 Zentimeter groß gewesen sein. Er hatte schwarze Haare und war mit einer weißen Mütze, einer grauen Jacke und schwarzen Schuhen bekleidet. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder dem Tatverdächtigen geben können, sollen sich bitte unter der Telefonnummer 07221 / 680 -0 bei der Polizei in Baden-Baden melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

