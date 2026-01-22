PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-OG: Bühl - Verkehrsunfall m Kreuzungsbereich

Bühl (ots)

Aufgrund eines Vorfahrtsverstoßes wurden Polizei und Rettungsdienst am Mittwochabend in die Robert-Bosch-Straße gerufen. Ein 22-jähriger Fahrer soll nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen mit seinem Mercedes-Benz den vorfahrtsberechtigten VW eines 29-Jährigen missachtet und dadurch den Unfall verursacht haben. Der 29-jährige VW-Fahrer sei aus der Draisstraße herangefahren. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt und vor Ort durch den Rettungsdienst erstversorgt. Die Beamten des Polizeireviers Bühl nehmen an, dass an beiden PKW wirtschaftlicher Totalschaden entstanden ist. Zur Reinigung der Fahrbahn wurden durch die Feuerwehr entsprechende Maßnahmen eingeleitet.

/ml

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

