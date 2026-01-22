PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Meißenheim - In Brand geraten, Nachtragsmeldung

Meißenheim (ots)

Nach dem Brand in Meißenheim am 30. Dezember 2025 führten die Ermittlungen der Beamten des Polizeipostens Schwanau zusammen mit einem Brandsachverständigen zu einem Ergebnis. Nachdem ein Fremdverschulden durch Brandstiftung ausgeschlossen werden konnte, rückte der Wechselrichter der Photovoltaik-Anlage als möglicher Verursacher des Brandes in den Fokus. Es wird derzeit davon ausgegangen, dass eine technische Ursache zu dem Brand mit rund 800.000 Euro Schaden geführt hat.

/rs

Ursprungsmeldung vom Mittwoch, 31.12.2025, 01:13 Uhr

POL-OG: Meißenheim - In Brand geraten

Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei eilten in der Nacht zum Mittwoch zu einem Gebäudebrand in Meißenheim. Mehrere Anwohner teilten gegen 23:30 Uhr über den Notruf Rauch und Flammen an einem Fachwerkhaus mit. Die Bewohner des betroffenen Gebäudes konnten sich unverletzt ins Freie retten. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Die Feuerwehren aus Meißenheim und den Umlandgemeinden sind aktuell weiter zur Brandbekämpfung im Einsatz. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Die Brandursache ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Lahr.

/ BME

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-1211
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

