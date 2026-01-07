PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Polizeieinsatz auf Parkplatz

Piesport (ots)

Zu einem Polizeieinsatz kam es am 06.01.2026 gegen 19.40 Uhr auf dem Parkplatz des EDEKA-Marktes in Piesport. Die Streife befand sich nach Mitteilung eines Geschädigten vor Ort, weil aus einer Personengruppe heraus ein strafrechtlich relevanter Ausspruch gegenüber ihm gefallen sein soll. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme stellten die Polizeibeamten bei einer 49-jährigen, tatverdächtigen Frau fest, dass diese erheblich unter Alkoholeinfluss stand und vor dem Vorfall einen Pkw geführt hat. Zur Durchführung der erforderlichen Blutentnahme zum Nachweis der im Raum stehenden Trunkenheitsfahrt musste die Frau mit Zwang zum Streifenwagen verbracht werden. Ihr Führerschein wurde sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bernkastel-Kues
Im Viertheil 22
54470 Bernkastel-Kues
Tel.: 06531/9527-0
E-Mail: pibernkastel-kues@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

