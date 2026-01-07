PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung durch Feuerwerk

Neuerburg (ots)

In der Nacht zum 01.01.2026 haben unbekannte Täter auf dem Marktplatz in Neuerburg Raketen gezündet. Der Marktplatz wurde kürzlich erneuert und auch die dort aufgestellten Ruhebänke sind neu. Der / die Täter nutzten die Ruhebänke um dort Raketen abzustellen bzw. einzuklemmen. Bei deren Abschuss wurde die Holzsitzauflage beschädigt/angekokelt. Zeugen des Vorfalls oder ggf. die Pyrotechniker selbst werden gebeten, sich mit der Polizei in Bitburg unter der Rufnummer 06561-96520 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bitburg
Telefon: 06561/9685-0
pibitburg@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.wittlich/pi.bitburg
<http://www.polizei.rlp.de/pd.wittlich/pi.bitburg>

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Alle Meldungen Alle
  • 07.01.2026 – 06:43

    POL-PDWIL: Sachbeschädigung an Fahrzeug

    Wittlich-Bombogen (ots) - In einem nicht näher bestimmbaren Zeitraum vor dem 06.01.2026 gegen 14:45 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Täter einen im Bereich der Straße "Zum Steilert" in Wittlich-Bombogen abgestellten Personenkraftwagen der Marke VW Polo mit WIL-Kennzeichen. Der Täter zerkratzte die Fahrerseite des Fahrzeuges auf der gesamten Länge, vermutlich mittels eines spitzen Gegenstands. Die ...

    mehr
  • 06.01.2026 – 06:36

    POL-PDWIL: Taschendiebstahl

    Wittlich (ots) - Am 05.01.2026 gegen 17:40 Uhr begaben sich nach jetzigem Ermittlungsstand zwei weibliche Tatverdächtige in die Deichmann-Filiale in der Schloßstraße in Wittlich, wo sie sich im Laden umsahen. Eine 43-jährige Geschädigte befand sich ebenfalls im Ladengeschäft und probierte mehrere Schuhe an. Hierbei ließ sie ihre Handtasche neben sich stehen. In einem unbeobachteten Moment gelang es den beiden bisher unbekannten Täterinnen die Tasche zu entwenden. Im ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren