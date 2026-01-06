Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Illegale Müllentsorgung in Neuendorf

Neuendorf

Am Montag, 05.01.2026, wurde die Polizeiinspektion Prüm durch den Ortsbürgermeister von Neuendorf über wiederholte illegale Müllentsorgungen innerhalb der Ortslage informiert. Bei der Überprüfung vor Ort stellte die Polizei fest, dass gewöhnlicher Hausmüll in blauen Mülltüten entsorgt worden war. Laut Angaben des Ortsbürgermeisters ereignen sich die illegalen Müllentsorgungen seit Heiligabend, 24.12.2025. Bisher wurden 14 Müllsäcke illegal abgelagert. Die Beseitigung und kostenpflichtige Vernichtung des Mülls geht zu Lasten der Ortsgemeinde. Die Polizeiinspektion Prüm bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Verantwortlichen geben können, sich unter der Telefonnummer 06551 942-0 oder per E-Mail an pipruem@polizei.rlp.de zu melden.

