POL-PDWIL: Illegale Müllentsorgung in Neuendorf

Neuendorf (ots)

Am Montag, 05.01.2026, wurde die Polizeiinspektion Prüm durch den Ortsbürgermeister von Neuendorf über wiederholte illegale Müllentsorgungen innerhalb der Ortslage informiert. Bei der Überprüfung vor Ort stellte die Polizei fest, dass gewöhnlicher Hausmüll in blauen Mülltüten entsorgt worden war. Laut Angaben des Ortsbürgermeisters ereignen sich die illegalen Müllentsorgungen seit Heiligabend, 24.12.2025. Bisher wurden 14 Müllsäcke illegal abgelagert. Die Beseitigung und kostenpflichtige Vernichtung des Mülls geht zu Lasten der Ortsgemeinde. Die Polizeiinspektion Prüm bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Verantwortlichen geben können, sich unter der Telefonnummer 06551 942-0 oder per E-Mail an pipruem@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Prüm

Telefon: 06551 942 0
https://s.rlp.de/PDWittlich

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

  • 06.01.2026 – 06:36

    POL-PDWIL: Taschendiebstahl

    Wittlich (ots) - Am 05.01.2026 gegen 17:40 Uhr begaben sich nach jetzigem Ermittlungsstand zwei weibliche Tatverdächtige in die Deichmann-Filiale in der Schloßstraße in Wittlich, wo sie sich im Laden umsahen. Eine 43-jährige Geschädigte befand sich ebenfalls im Ladengeschäft und probierte mehrere Schuhe an. Hierbei ließ sie ihre Handtasche neben sich stehen. In einem unbeobachteten Moment gelang es den beiden bisher unbekannten Täterinnen die Tasche zu entwenden. Im ...

    mehr
  • 06.01.2026 – 06:32

    POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

    Wittlich (ots) - In der Koblenzer Straße in Wittlich kam es in der Nacht vom 04.01.2026 - 05.01.2026 zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Geschädigte hatte ihren Personenkraftwagen, einen Suzuki, ordnungsgemäß in Längsaufstellung am Fahrbahnrand geparkt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde das Fahrzeug vermutlich von einem vorbeifahrenden Fahrzeug gestreift. Der Unfallverursacher verließ anschließend die ...

    mehr
  • 06.01.2026 – 06:31

    POL-PDWIL: versuchter Einbruchsdiebstahl

    Wittlich (ots) - Im Zeitraum 18.12.2025 bis 05.01.2026 begaben sich bisher unbekannte Täter auf das Gelände einer Firma in der Rudolf-Diesel-Straße in Wittlich und versuchten hier das Schloss eines Containers aufzubrechen. Letztlich gelang ein Eindringen in den Container nicht, so dass es beim Versuch blieb. Die Tatörtlichkeit wurde durch die Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert. ...

    mehr
