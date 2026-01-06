POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht
Wittlich (ots)
In der Koblenzer Straße in Wittlich kam es in der Nacht vom 04.01.2026 - 05.01.2026 zu einer Verkehrsunfallflucht.
Die Geschädigte hatte ihren Personenkraftwagen, einen Suzuki, ordnungsgemäß in Längsaufstellung am Fahrbahnrand geparkt.
Nach bisherigen Erkenntnissen wurde das Fahrzeug vermutlich von einem vorbeifahrenden Fahrzeug gestreift.
Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber der Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner Personalien und der Beteiligung an dem Verkehrsunfallgeschehen zu ermöglichen.
Die Unfallörtlichkeit wurde durch die Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.
Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.
