Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: illegale Abfallbeseitigung

Wittlich-Wengerohr (ots)

In einem nicht näher definierbaren Zeitraum vor dem 04.01.2026 entsorgten bisher unbekannte Täter etwa 15 Altreifen im Bereich der alten Holzbrücke über die Lieser in Wittlich-Wengerohr.

Die Tatörtlichkeit wurde durch die Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell