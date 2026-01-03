PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Klausen (ots)

Am 02.01.2026 gegen 19:24 Uhr befuhr ein 27-jähriger Fahrzeugführer aus dem Bereich der VG Traben-Trarbach mit seinem Personenkraftwagen die Landstraße 52 von Klausen kommend in Richtung Altrich.

Hier kam er in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Fahrzeug eines 57-jährigen Mannes aus der VG Wittlich-Land.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der 27-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

