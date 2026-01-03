Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Klausen (ots)

Am 02.01.2026 gegen 19:24 Uhr befuhr ein 27-jähriger Fahrzeugführer aus dem Bereich der VG Traben-Trarbach mit seinem Personenkraftwagen die Landstraße 52 von Klausen kommend in Richtung Altrich.

Hier kam er in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Fahrzeug eines 57-jährigen Mannes aus der VG Wittlich-Land.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der 27-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht.

