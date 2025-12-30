Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Weyhe - Feuerwerk in Pferdewiese gezündet ---

Diepholz (ots)

Ein 30-jähriger Mann hat am Montagnachmittag gegen 15.10 Uhr im Weyher Bruch eine Feuerwerksbatterie (15 Schuss) an einer Pferdeweide gezündet und die Batterie dann auf die Pferdekoppel geworfen, auf der mehrere Pferde waren. Die Pferde erschraken durch den Knall und gingen durch. Nur mit Mühe konnten Verantwortliche die Pferde wieder beruhigen. Zum Glück liefen die Tiere nicht auf eine nahegelegene vielbefahrene Straße.

Die Polizei konnte den 30-Jährigen mit seinem Fahrzeug antreffen. In seinem Fahrzeug befanden sich weitere Feuerwerkskörper, die stellte die Polizei sicher. Zudem erhielt er eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und der Sprengverordnung.

