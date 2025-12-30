PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Diepholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Barnstorf, in Supermarkt eingebrochen, Festnahme - Diepholz, Pkw angefahren und geflüchtet ---

Diepholz (ots)

Barnstorf - In Supermarkt eingebrochen, Festnahme

Am Montagabend sind zwei zunächst Unbekannte in einen Supermarkt in der Friedrich-Plate-Straße eingebrochen und haben Alkohol entwendet. Auf der Flucht konnte die Polizei einen Mann festnehmen.

Gegen 22.05 Uhr beobachtete der Marktleiter von seiner Wohnung aus, wie zwei Männer einen Gullydeckel in die Glasfront des Supermarktes werfen. Durch das Loch gelangten die Männer in den Markt. Sie entwendeten vier Falschen Alkohol, zerstörten dabei mehrere Flaschen und Inventar, bevor sie zu Fuß in Richtung Am Flage flüchteten. Der Marktleiter verständigte sofort die Polizei. Im Rahmen der Fahndung mit mehreren Streifenwagen konnte ein Mann, auf den eine Beschreibung passte, im Nahbereich angetroffen werden. Der 23-jährige Bassumer hatte bei näherer Überprüfung noch zwei Flaschen Alkohol aus dem Einbruch dabei. Die Polizei nahm den 23-Jährigen fest und brachte ihn zur Dienststelle. Nach dem zweiten Mann wird weiterhin gesucht. Er wir als 20 bis 30 Jahre alt und dunkel gekleidet beschrieben. Zur Tatzeit trug er eine dunkle Hose, einen grünen Hoodie und eine schwarze Jacke.

Hinweise auf den Gesuchten nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.

Diepholz - Pkw angefahren und geflüchtet

Ein bislang Unbekannter hat am Montagvormittag zwischen 11.00 Uhr und 11.50 Uhr auf dem Parkplatz Rossmann in der Straße Lappenberg einen Pkw Skoda Octavia angefahren und beschädigt. Der Unbekannte ist vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen den Skoda geraten. Anschließend flüchtete er, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Am Skoda entstand ein Schaden von mindestens 1000 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Thomas Gissing
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Diepholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Diepholz
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Diepholz
Alle Meldungen Alle
  • 29.12.2025 – 11:10

    POL-DH: --- Diepholz - Einbruch in Wohnhaus ---

    Diepholz (ots) - Im Laufe des Sonntags, zwischen 09.00 und 20.50 Uhr, sind Unbekannte in ein Reihenhaus in der Straße An der Herrenweide eingebrochen. Der oder die Täter drangen gewaltsam durch eine Terrassentür in das Haus ein. Hier durchsuchten sie mehrere Räume und entwendeten aus dem Keller einen fest verbauten Tresor. Die Polizei bittet Zeugen des Einbruchs, insbesondere des Abtransports des Tresors, sich unter ...

    mehr
  • 28.12.2025 – 13:22

    POL-DH: Pressemeldung der Polizeiinspektion Diepholz vom 28.12.2025

    Diepholz (ots) - Polizeikommissariat Sulingen Wehrbleck-Strange - Verkehrsunfallflucht In der Nacht vom 26. auf den 27.12.2025 kam es auf der Kreisstraße 43 in Wehrbleck-Strange zu einem Verkehrsunfall. Ein unbekannter Fahrzeugführer kam vermutlich aufgrund von Eisglätte und Nebel nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Das Fahrzeug blieb auf dem Dach ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren