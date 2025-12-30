Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Barnstorf, in Supermarkt eingebrochen, Festnahme - Diepholz, Pkw angefahren und geflüchtet ---

Diepholz (ots)

Barnstorf - In Supermarkt eingebrochen, Festnahme

Am Montagabend sind zwei zunächst Unbekannte in einen Supermarkt in der Friedrich-Plate-Straße eingebrochen und haben Alkohol entwendet. Auf der Flucht konnte die Polizei einen Mann festnehmen.

Gegen 22.05 Uhr beobachtete der Marktleiter von seiner Wohnung aus, wie zwei Männer einen Gullydeckel in die Glasfront des Supermarktes werfen. Durch das Loch gelangten die Männer in den Markt. Sie entwendeten vier Falschen Alkohol, zerstörten dabei mehrere Flaschen und Inventar, bevor sie zu Fuß in Richtung Am Flage flüchteten. Der Marktleiter verständigte sofort die Polizei. Im Rahmen der Fahndung mit mehreren Streifenwagen konnte ein Mann, auf den eine Beschreibung passte, im Nahbereich angetroffen werden. Der 23-jährige Bassumer hatte bei näherer Überprüfung noch zwei Flaschen Alkohol aus dem Einbruch dabei. Die Polizei nahm den 23-Jährigen fest und brachte ihn zur Dienststelle. Nach dem zweiten Mann wird weiterhin gesucht. Er wir als 20 bis 30 Jahre alt und dunkel gekleidet beschrieben. Zur Tatzeit trug er eine dunkle Hose, einen grünen Hoodie und eine schwarze Jacke.

Hinweise auf den Gesuchten nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.

Diepholz - Pkw angefahren und geflüchtet

Ein bislang Unbekannter hat am Montagvormittag zwischen 11.00 Uhr und 11.50 Uhr auf dem Parkplatz Rossmann in der Straße Lappenberg einen Pkw Skoda Octavia angefahren und beschädigt. Der Unbekannte ist vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen den Skoda geraten. Anschließend flüchtete er, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Am Skoda entstand ein Schaden von mindestens 1000 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell