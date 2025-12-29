Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Glätteunfälle - Drebber, Pkw überschlägt sich Fahrer schwer verletzt - Sulingen, Zwei Pkw beschädigt und geflüchtet ---

Diepholz (ots)

Drebber - Auf glatter Straße verunfallt und schwer verletzt

Auf der Wetschener Straße ist am Sonntagvormittag gegen 10.35 Uhr ein 64-jähriger Fahrer mit seinem Pkw von der Straße abgekommen, hat sich überschlagen und ist auf dem Dach liegen geblieben. Der Fahrer erlitt schwere Verletzungen. Der 64-Jährige befuhr die Wetschener Straße in Richtung Drebber, als er auf winterglatter Straße und nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern geriet und neben der Straße auf dem Dach landete. Der Rettungsdienst versorgte den Schwerverletzten und brachte ihn ins Krankenhaus. Der Pkw musste aus dem Seitenraum geborgen und abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt ca. 8000 Euro.

Sulingen - Auf glatter Straße Pkw beschädigt und geflüchtet

Am späten Sonntagabend gegen 23.35 Uhr hat ein bislang Unbekannter mit seinem Fahrzeug zwei parkende Pkw beschädigt und ist anschließend geflüchtet. Der Unbekannte war in der Buchenstraße auf glatter Straße mit nicht angepasster Geschwindigkeit auf einen parkenden Pkw VW-Golf aufgefahren und hatte diesen auf einen davor parkenden Opel-Corsa geschoben. Beide Pkw wurden erheblich beschädigt, der Schaden wird auf mindestens 4000 Euro beziffert. Der Verursacher flüchtete, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Aufgrund der am Unfallort gefundenen Spuren und Fahrzeugteile, könnte es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen VW-Golf handeln. Die Polizei Sulingen bittet Unfallzeugen und insbesondere den Verursacher sich unter Tel. 04271 / 9490 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell