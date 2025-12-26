Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Diepholz vom 26.12.2025

Diepholz (ots)

Hüde - Trunkenheit im Verkehr

Am Dienstagabend, 23.12.2025, befuhr gegen 19:30 Uhr ein 26jähriger mit seinem BMW die B51 in Hüde. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und unter dem erheblichen Einfluss von Alkohol stand. Ein Vortest ergab einen Wert von 3,14 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt.

Sulingen - Verkehrsunfall mit Verletzten

Eine 29jährige aus Twistringen befuhr am Dienstag, 23.12.2025, gegen 14:20 Uhr, die Bundesstraße 214 von Sulingen in Richtung Nienburg. In Höhe der Abfahrt "Sulingen-Ost" wollte sie mit ihrem PKW nach links in die Nienburger Straße abbiegen. Dabei übersah sie den entgegenkommenden PKW eines 89jährigen aus Sulingen. Es kam zum Zusammenstoß. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit, die Unfallverursacherin verletzte sich bei dem Unfall leicht.

Weyhe - Einbruch in leerstehendes Haus

In der Zeit von Samstag, 20.12.2025 bis zum Dienstag, 23.12.2025 wurde in ein Wohnhaus im Högemannsweg in Weyhe-Sudweyhe eingebrochen. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zum Hausinneren, mussten aber feststellen, dass das Haus derzeit nicht bewohnt wird und demnach kein Diebesgut zu holen war. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 400 EUR. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Weyhe unter 0421/80660 zu melden.

Diepholz - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Donnerstag, dem 25.12.2025, gegen 02:20 Uhr, wurde durch die Polizei in der Straße "Willenberg" in Diepholz ein PKW kontrolliert. Bei der Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer erst 15 Jahre alt ist. Neben dem Fahrzeugführer befanden sich weitere vier Jugendliche im Alter von 15 - 17 Jahre im PKW. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um den PKW der Mutter des Fahrzeugführers, welche von der nächtlichen Spazierfahrt keine Kenntnis hatte. Gegen den 15-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Diepholz - Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 25.12.2025, gegen 05:30 Uhr, befuhr ein 32-jähriger Cloppenburger mit seinem Pkw die Vechtaer Straße in Diepholz, obwohl er unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,13 Promille. Weiterhin war der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

