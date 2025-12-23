Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Kirchdorf, Betrunken gegen Baum - Sulingen, versuchter Einbruch ---

Diepholz (ots)

Kirchdorf - Betrunken gegen Baum

Ein betrunkener Pkw-Fahrer ist mit seinem Pkw am Montagabend auf der B 61 von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der Fahrer wurde leicht verletzt, er stand erheblich unter Alkoholeinfluss.

Der 38-jährige Fahrer war gegen 22.15 Uhr mit seinem Pkw auf der Barenburger Straße (B 61) in Richtung Kirchdorf unterwegs. Laut Zeugen geriet der Pkw mehrfach in den Gegenverkehr, überfuhr Leitpfosten und touchierte eine Leitplanke. In Kirchdorf geriet der Pkw dann komplett von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst versorgt. Er stand augenscheinlich unter Alkoholeinfluss, eine Überprüfung ergab 1,9 Promille. Der 38-Jährige musste eine Blutprobe abgeben und anschließend auch seinen Führerschein. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt ca. 11000 Euro.

Sulingen - Versuchter Einbruch

Unbekannte sind am Montagabend gegen 21.35 Uhr durch einen Metallzaun auf ein Firmengelände im Schwafördener Weg gelangt. Als sie gewaltsam eine Tür zum Materiallager öffnen wollten, lösten sie einen Alarm aus. Sie ergriffen die Flucht und entkamen unerkannt. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.

