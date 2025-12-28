PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Diepholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der Polizeiinspektion Diepholz vom 28.12.2025

Diepholz (ots)

Polizeikommissariat Sulingen

Wehrbleck-Strange - Verkehrsunfallflucht In der Nacht vom 26. auf den 27.12.2025 kam es auf der Kreisstraße 43 in Wehrbleck-Strange zu einem Verkehrsunfall. Ein unbekannter Fahrzeugführer kam vermutlich aufgrund von Eisglätte und Nebel nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Das Fahrzeug blieb auf dem Dach auf dem angrenzenden Feld liegen. Die Schadenshöhe wird auf rund 3.000 Euro geschätzt. Der Fahrzeugführer entfernte sich in unbekannte Richtung, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen zu dem Verkehrsunfallgeschehen und insbesondere zu dem Fahrzeugführer werden gebeten, sich bei der Polizei in Sulingen unter 04271-9490 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Einsatz- und Streifendienst

Telefon: 05441 / 971-0
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Diepholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Diepholz
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Diepholz
Alle Meldungen Alle
  • 27.12.2025 – 11:56

    POL-DH: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Diepholz vom 27.12.2015

    Diepholz (ots) - Schwaförden - Verkehrsunfall aufgrund von Straßenglätte Am Samstag, den 27.12.2026, um 06:29 Uhr, verunfallte ein 37-jähriger Pkw-Fahrer aus der Samtgemeinde Siedenburg, als er die Mallinghäuser Straße aus Richtung Schwaförden in Fahrtrichtung Mallinghausen befuhr. Hier kam er mutmaßlich aufgrund den Witterungsverhältnissen nicht angepasster ...

    mehr
  • 26.12.2025 – 12:36

    POL-DH: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Diepholz vom 26.12.2025

    Diepholz (ots) - Hüde - Trunkenheit im Verkehr Am Dienstagabend, 23.12.2025, befuhr gegen 19:30 Uhr ein 26jähriger mit seinem BMW die B51 in Hüde. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und unter dem erheblichen Einfluss von Alkohol stand. Ein Vortest ergab einen Wert von 3,14 Promille. Eine Blutentnahme ...

    mehr
  • 23.12.2025 – 10:23

    POL-DH: --- Kirchdorf, Betrunken gegen Baum - Sulingen, versuchter Einbruch ---

    Diepholz (ots) - Kirchdorf - Betrunken gegen Baum Ein betrunkener Pkw-Fahrer ist mit seinem Pkw am Montagabend auf der B 61 von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der Fahrer wurde leicht verletzt, er stand erheblich unter Alkoholeinfluss. Der 38-jährige Fahrer war gegen 22.15 Uhr mit seinem Pkw auf der Barenburger Straße (B 61) in Richtung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren