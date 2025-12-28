Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der Polizeiinspektion Diepholz vom 28.12.2025

Diepholz (ots)

Polizeikommissariat Sulingen

Wehrbleck-Strange - Verkehrsunfallflucht In der Nacht vom 26. auf den 27.12.2025 kam es auf der Kreisstraße 43 in Wehrbleck-Strange zu einem Verkehrsunfall. Ein unbekannter Fahrzeugführer kam vermutlich aufgrund von Eisglätte und Nebel nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Das Fahrzeug blieb auf dem Dach auf dem angrenzenden Feld liegen. Die Schadenshöhe wird auf rund 3.000 Euro geschätzt. Der Fahrzeugführer entfernte sich in unbekannte Richtung, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen zu dem Verkehrsunfallgeschehen und insbesondere zu dem Fahrzeugführer werden gebeten, sich bei der Polizei in Sulingen unter 04271-9490 zu melden.

