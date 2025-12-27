Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Diepholz vom 27.12.2015

Diepholz (ots)

Schwaförden - Verkehrsunfall aufgrund von Straßenglätte

Am Samstag, den 27.12.2026, um 06:29 Uhr, verunfallte ein 37-jähriger Pkw-Fahrer aus der Samtgemeinde Siedenburg, als er die Mallinghäuser Straße aus Richtung Schwaförden in Fahrtrichtung Mallinghausen befuhr. Hier kam er mutmaßlich aufgrund den Witterungsverhältnissen nicht angepasster Geschwindigkeit bei Straßenglätte mit seinem Pkw nach links von der Fahrbahn ab und prallte seitlich gegen einen Baum. Infolgedessen überschlug sich der Pkw und kam auf einem angrenzenden Acker auf dem Fahrzeugdach zum Liegen. Der 37-jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt. Am Pkw sowie dem Baum entstand ein Sachschaden von ca. 2000 Euro.

