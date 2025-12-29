Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Diepholz - Einbruch in Wohnhaus ---

Diepholz (ots)

Im Laufe des Sonntags, zwischen 09.00 und 20.50 Uhr, sind Unbekannte in ein Reihenhaus in der Straße An der Herrenweide eingebrochen. Der oder die Täter drangen gewaltsam durch eine Terrassentür in das Haus ein. Hier durchsuchten sie mehrere Räume und entwendeten aus dem Keller einen fest verbauten Tresor. Die Polizei bittet Zeugen des Einbruchs, insbesondere des Abtransports des Tresors, sich unter Tel. 05441 / 9710 zu melden.

