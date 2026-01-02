PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall auf winterglatter Fahrbahn

Bernkastel-Kues (ots)

Am 02.01.2026, gegen 09:10 Uhr wurde die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues über einen Verkehrsunfall auf der L47 (Ortsumgehung Wehlen) informiert. Dabei kam ein mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern besetzter Pkw auf der winterglatten Fahrbahn ins Schlingern. Der Pkw überschlug sich im weiteren Verlauf im Straßengraben und kam letztlich wieder auf den Rädern zum Stillstand. Drei der vier Fahrzeuginsassen wurden nicht verletzt. Eine Insassin wurde durch den Überschlag leicht verletzt. Alle vier Fahrzeuginsassen wurden zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus nach Wittlich verbracht. Der verunfallte Pkw war nicht mehr fahrbereit. Die L47 war für die Dauer der Unfallaufnahme in beiden Fahrtrichtungen für ca. eine Stunde gesperrt. Im Einsatz waren die FFW Kues, Wehlen, sowie der Wehrleiter der VG Bernkastel-Kues, zwei Rtw, der Rettungshubschrauber Christoph 10, sowie die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bernkastel-Kues

Im Viertheil 22
54470 Bernkastel-Kues

Tel.: 06531/95270
pibernkastel-kues.wache@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Alle Meldungen Alle
  • 02.01.2026 – 03:07

    POL-PDWIL: Heckenbrand

    Wittlich (ots) - Am 01.01.2026 gegen 08:33 Uhr wurden die Feuerwehr und die Polizeiinspektion Wittlich über einen Heckenbrand im Bereich der Boxtelstraße in Wittlich informiert. Vor Ort eingetroffen wurde festgestellt, dass Zeugen bereits mit der Brandbekämpfung beschäftigt waren. Durch die Feuerwehr konnte der Brand schnell gelöscht werden. Durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich wurden die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Es durfte ...

    mehr
  • 02.01.2026 – 03:06

    POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

    Wittlich (ots) - Im Zeitraum 30.12.2025 bis 01.01.2026 befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug den Parkplatz vor der Clara-Viebig-Realschule in Wittlich. Hier kollidierte er mit einem dort ordnungsgemäß abgestellten Personenkraftwagen der Marke Seat mit WIL-Kennzeichen und beschädigte diesen vermutlich beim Öffnen der Türe. Der Unfallverursacher verließ anschließend die ...

    mehr
  • 01.01.2026 – 13:34

    POL-PDWIL: Mülltonnenbrand sorgt für starke Rauchentwicklung

    Wittlich (ots) - Am 01.01.2025 gegen 03:35 Uhr kam es zu einem Brand von mehreren Mülltonnen im Bereich der Karrstraße in Wittlich. Hierdurch entstand eine erhebliche Rauchentwicklung, welche in ein leerstehendes Anwesen hineinzog. Durch die unmittelbar vor Ort eintreffenden Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich wurden die Brände mittels Feuerlöscher gelöscht, so dass es zu keiner größeren ...

    mehr
