Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Mülltonnenbrand sorgt für starke Rauchentwicklung

Wittlich (ots)

Am 01.01.2025 gegen 03:35 Uhr kam es zu einem Brand von mehreren Mülltonnen im Bereich der Karrstraße in Wittlich.

Hierdurch entstand eine erhebliche Rauchentwicklung, welche in ein leerstehendes Anwesen hineinzog.

Durch die unmittelbar vor Ort eintreffenden Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich wurden die Brände mittels Feuerlöscher gelöscht, so dass es zu keiner größeren Brandausbreitung kommen konnte.

Mit Eintreffen der Feuerwehr wurde das Anwesen betreten, in welchem sich keine Personen aufhielten und glücklicherweise außer Rauchentwicklung keinerlei Schaden entstand.

Die Ermittlungen zur Brandursache wurden durch die Beamtinnen und Beamten eingeleitet. Durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich wurde die Tatörtlichkeit aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell