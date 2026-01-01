PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss und Widerstand

Prüm (ots)

Am 31.12.2025 ereignete sich gegen ca. 01:20 Uhr in Prüm in der Straße Am Stadtwald ein Verkehrsunfall, infolge dessen mindestens zwei Personen leicht verletzt wurden. Hierbei kollidierte ein junger Mann aus der VG Prüm mit seinem PKW gegen einen stehenden PKW, welcher mit mehreren Personen besetzt war. Als Folge des Zusammenstoßes begab sich einer der Fahrzeuginsassen zu dem Verursacher und schlug diesem ins Gesicht. Im Rahmen der Unfallaufnahme vor Ort ergab sich der Verdacht, dass dieser Alkohol konsumiert haben könnte. Im weiteren Verlauf der Maßnahmen vor Ort leistete der Verursacher Widerstand. Keiner der eingesetzten Polizeibeamten wurde verletzt. Es wurde eine Blutprobe entnommen und es wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.

