Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

Wittlich (ots)

Am 29.12.2025 zwischen 14:00 Uhr und 18:00 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer den Parkplatz des Eventums im Brautweg in Wittlich.

Hier kollidierte er vermutlich beim Ein- oder Ausparken mit einem dort ordnungsgemäß abgestellten Personenkraftwagen der Marke VW ID3 mit BKS-Kennzeichen und beschädigte diesen im Bereich der vorderen rechten Stoßstange.

Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber dem Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner Personalien und der Beteiligung an dem Verkehrsunfallgeschehen zu ermöglichen.

Durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich wurde die Unfallörtlichkeit aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

