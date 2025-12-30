PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Schüsse in Prüm-Dausfeld
Schneller Ermittlungserfolg von Polizeiinspektion Prüm und Kriminalinspektion Wittlich

Prüm (ots)

Am Sonntagabend, 28. Dezember, hatte eine unbekannte Person aus einem Pkw heraus mehrere Schüsse mit einer Waffe abgegeben. Die PI Prüm hatte hierzu in einer Pressemitteilung berichtet.

Entgegen der ersten Mitteilung, dass kein Sachschaden entstanden sei, wurden später Schäden am Ortsschild der Gemeinde Dausfeld festgestellt.

Durch enge Zusammenarbeit zwischen der Polizeiinspektion Prüm und der Kriminalinspektion Wittlich konnte der mutmaßliche Täter in kurzer Zeit ermittelt werden. Es handelt sich um einen Mann aus Baden-Württemberg, der lediglich zu Besuch in der Eifel war. Die Schusswaffe wurde nebst Munition bei einer Durchsuchung aufgefunden und sichergestellt. Die Waffe befand sich in seinem legalen Besitz.

Es wurde ein Verfahren wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Waffengesetz und wegen des Verdachts der Sachbeschädigung eingeleitet. Die zuständige Waffenbehörde wurde in Kenntnis gesetzt. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Kriminalpolizei Wittlich
Nicole Uhlig
Telefon: 06571-9500-0
https://s.rlp.de/PDWittlich

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

