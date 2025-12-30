PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Wittlich (ots)

Am 29.12.2025 gegen 09:05 Uhr befuhr eine 75-jährige Fahrradfahrerin aus dem Wittlicher Stadtgebiet mit ihrem Fahrrad die Schloßstraße in Wittlich aus Richtung des ZOB kommend in Richtung der Neustraße.

Aufgrund der vorherrschenden Minustemperaturen waren die Bremsen des Fahrrades vereist, so dass sie beim Befahren der dortigen Gefällstrecke keine Bremskraft hatte und die Kontrolle über ihr Fahrrad verlor.

Sie kollidierte in der Folge mit einer dortigen Parkbank und kam zu Fall.

Die 75-Jährige, welche keinen Fahrradhelm trug, zog sich mittelschwere Kopfverletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus verbracht.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich

