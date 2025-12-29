Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Beschädigung eines Türschlosses in der Fußgängerzone Gerolstein

Gerolstein (ots)

In der Nacht vom 27.12.2025 auf den 28.12.2025 hat ein bislang unbekannter Täter in der Fußgängerzone/Hauptstraße Gerolstein das Türschloss eines Imbisses manipuliert, sodass sich die Tür nicht mehr öffnen ließ. Die Polizei Daun bittet Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 06592/96260 oder per E-Mail unter pidaun@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell