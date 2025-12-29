PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

Wittlich (ots)

Im Zeitraum 27.12.2025, 19:00 Uhr bis 28.12.2025, 13:50 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug einen Parkplatz im Bereich des St.-Georg-Wegs in Wittlich-Wengerohr.

Hier kollidierte er aus bisher unbekannten Gründen mit einem dort ordnungsgemäß abgestellten Personenkraftwagen der Marke Skoda Yeti und beschädigte diesen im Bereich des vorderen rechten Kotflügels.

Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber dem Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner Personalien und der Beteiligung an dem Verkehrsunfallgeschehen zu ermöglichen.

Die Unfallörtlichkeit wurde durch die Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

