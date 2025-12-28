Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Polizei ermittelt nach Schussabgabe aus Fahrzeug in Prüm-Dausfeld - Zeugen gesucht

Prüm/Dausfeld (ots)

Am heutigen Sonntag, den 28.12.2025, gegen 17:57 Uhr, kam es im Prümer Stadtteil Dausfeld zu einem Vorfall, bei dem aus einem bislang unbekannten Pkw mehrere Schüsse aus einer Waffe abgegeben wurden. Es ist weder ein Sach- noch Personenschaden entstanden.

Aktuell gibt es keine Hinweise auf eine konkrete Gefahr für die Bevölkerung. Die Ermittlungen zur Klärung des Sachverhalts und zur Identifizierung der / des Schützen dauern an. Nach ersten Erkenntnissen könnte es sich bei dem Fahrzeug um einen Kombi gehandelt haben. Nähere Angaben zum Fahrzeug oder zum Tathergang sind derzeit nicht bekannt.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet oder ein verdächtiges Fahrzeug zu der genannten Uhrzeit in der Nähe wahrgenommen haben, sich bei der Polizeiinspektion Prüm unter der Telefonnummer 06551-9420 oder per E-Mail unter pipruem@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell