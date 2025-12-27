PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDWIL: Sachbeschädigung an Fahrzeug

Wittlich (ots)

Am 26.12.2025 zwischen 18:00 Uhr und 23:10 Uhr begab sich ein bisher unbekannter Täter zu einem im Bereich der Danziger Straße in Wittlich abgestellten Personenkraftwagen der Marke VW Golf und schlug die Heckscheibe ein.

Die genauen Hintergründe der Tat sind bisher nicht bekannt.

Durch die Beamten der Polizeiinspektion Wittlich wurde die Tat aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


Folgen Sie uns auf X
https://x.com/PolizeiTrier
Folgen Sie uns auf Instagram
https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/
Folgen Sie uns auf Facebook
https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/

