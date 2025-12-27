Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: technischer Defekt an Heizung

Dreis (ots)

Am 26.12.2025 gegen 05:52 Uhr wurden die Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei zu einer Rauchentwicklung in der "freien Reichsstraße" in Dreis gerufen.

Wie im Verlauf der Ermittlungen vor Ort in Erfahrung gebracht werden konnte, kam es aufgrund eines technischen Defekts an der Ölheizung zu einem Schwelbrand, welcher durch die Hauseigentümer aufgrund der alarmierenden Rauchmelder schnell entdeckt werden konnte.

Durch die schnell eintreffenden Feuerwehrkräfte wurde der Schwelbrand rasch unter Kontrolle gebracht, so dass es zu keinem großen Brandausbruch kam.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Nach Durchlüften des Anwesens konnten die Bewohner im Haus verbleiben.

Die Durchfahrtsstraße durch Dreis musste während des Einsatzes vollends gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell