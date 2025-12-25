Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Brand eines Einfamilienhauses in Sellerich

Bild-Infos

Download

Sellerich (ots)

Am 25.12.2025, gegen 08:50 Uhr, kam es in der Hauptstraße in Sellerich zu einem Brand in einem Einfamilienhaus. Ein aufmerksamer Zeuge entdeckte den Brand frühzeitig und alarmierte die Feuerwehr. Durch das schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte konnte ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude verhindert werden. Das Feuer beschränkte sich auf einen Raum, jedoch ist das Gebäude aufgrund der Rauchgasentwicklung derzeit unbewohnbar. Personen kamen nicht zu Schaden. Es entstand ein hoher Sachschaden. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen noch. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Sellerich, Bleialf und Prüm, der Rettungsdienst des DRK sowie die Polizeiinspektion Prüm.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell