PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Brand eines Einfamilienhauses in Sellerich

POL-PDWIL: Brand eines Einfamilienhauses in Sellerich
  • Bild-Infos
  • Download

Sellerich (ots)

Am 25.12.2025, gegen 08:50 Uhr, kam es in der Hauptstraße in Sellerich zu einem Brand in einem Einfamilienhaus. Ein aufmerksamer Zeuge entdeckte den Brand frühzeitig und alarmierte die Feuerwehr. Durch das schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte konnte ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude verhindert werden. Das Feuer beschränkte sich auf einen Raum, jedoch ist das Gebäude aufgrund der Rauchgasentwicklung derzeit unbewohnbar. Personen kamen nicht zu Schaden. Es entstand ein hoher Sachschaden. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen noch. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Sellerich, Bleialf und Prüm, der Rettungsdienst des DRK sowie die Polizeiinspektion Prüm.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Prüm

Telefon: 06551 942 0
E-Mail: pipruem@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Alle Meldungen Alle
  • 25.12.2025 – 13:51

    POL-PDWIL: Sachbeschädigung an Fahrzeugen in Lünebach

    Lünebach (ots) - In der Zeit vom 24.12.2025, gegen 18:00 Uhr, bis zum 25.12.2025, gegen 08:30 Uhr, kam es in Lünebach zu mehreren Fällen von Sachbeschädigung an Fahrzeugen. Unbekannte Täter entfernten bei fünf verschiedenen Fahrzeugen die Ventilkappen der Reifen und öffneten anschließend die Ventile, sodass die Luft aus den Reifen entwich. Dadurch war eine Weiterfahrt mit den betroffenen Fahrzeugen zunächst nicht ...

    mehr
  • 24.12.2025 – 15:16

    POL-PDWIL: Unterschlagung

    Wittlich (ots) - Am 23.12.2025 gegen 17:20 Uhr befand sich eine 53-jährige Geschädigte aus dem Bereich der VG Gerolstein in einem Schnellrestaurant in der Römerstraße in Wittlich. Hier ließ sie beim Verlassen des Restaurants versehentlich ihre Handtasche stehen. Als sie dies bemerkte, begab sie sich zurück, konnte ihre Handtasche auch wiederfinden, musste aber das Fehlen von Bargeld und ihrer EC-Karte feststellen. Die Tatörtlichkeit wurde durch die Beamtinnen und ...

    mehr
  • 24.12.2025 – 15:15

    POL-PDWIL: illegale Abfallentsorgung

    Salmtal, Altrich, Klausen (ots) - Am 22.12.2025 erhielten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich Kenntnis von einer illegalen Abfallentsorgung. Bisher unbekannte Täter hatten im Bereich eines landwirtschaftlichen Wegs an der Kreuzung Salmtal, Altrich, Klausen-Pohlbach an der Landstraße 50 kurz vor dem Waldgebiet in Richtung Sehlem die Frontschürze eines Fahrzeuges entsorgt. Zudem wurden etwa 19 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren