Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unterschlagung

Wittlich (ots)

Am 23.12.2025 gegen 17:20 Uhr befand sich eine 53-jährige Geschädigte aus dem Bereich der VG Gerolstein in einem Schnellrestaurant in der Römerstraße in Wittlich.

Hier ließ sie beim Verlassen des Restaurants versehentlich ihre Handtasche stehen. Als sie dies bemerkte, begab sie sich zurück, konnte ihre Handtasche auch wiederfinden, musste aber das Fehlen von Bargeld und ihrer EC-Karte feststellen.

Die Tatörtlichkeit wurde durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

