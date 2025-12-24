Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Jesus Christ Birthday Party 2025

Kröv (ots)

Am 23.12.2025 veranstaltete der Jugendclub in Kröv die traditionelle "Jesus Christ Birthday Party". Zum 30. Mal hieß es wieder "Ihr wisst Bescheid" und so konnten laut Veranstalter ca. 2150 Besucher ausgelassen in den Heiligabend hinein feiern. Aus Sicht der Polizei verlief der Einsatz weitestgehend friedlich. Kleinere Streitigkeiten konnten vor einer Eskalation durch die Einsatzkräfte unterbunden werden. Es wurden 2 Strafverfahren wegen Körperverletzung und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Weiter mussten 6 Platzverweise gegen störende Besucher ausgesprochen werden. Eine Person kam dem Platzverweis nicht nach und wurde zur Durchsetzung in Gewahrsam genommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell