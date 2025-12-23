PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht!

Bitburg (ots)

Am Abend des 22.12.2025 kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Wittlicher Straße in Bitburg. Hierbei wurde ein in Längsaufstellung am rechten Fahrbahnrand geparkter Pkw von einem bislang unbekannten Fahrzeug beschädigt. Der Fahrer/die Fahrerin des unfallverursachenden Fahrzeugs setzte anschließend seine Fahrt in unbekannte Richtung fort, ohne sich um die Regulierung des entstandenen Sachschadens zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich diesbezüglich mit der Polizeiinspektion Bitburg unter Telefonnummer 06561 96850 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bitburg
Telefon: 06561/9685-0
pibitburg@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.wittlich/pi.bitburg
Besuchen Sie uns auf "X": #BitBürgerpolizei

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

