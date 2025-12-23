POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht!

Hasborn (ots) - Im Zeitraum 20.12.2025 bis 22.12.2025 kam es im Bereich der Hauptstraße in Hasborn zu einem Einbruchsdiebstahl in ein Einfamilienhaus. Die bisher unbekannten Täter gelangten vermutlich durch Aufhebeln eines Fensters in das Innere des Anwesens, wo sie die Räumlichkeiten augenscheinlich auf der Suche nach Wertgegenständen durchsuchten. Die genaue Schadenshöhe konnte bisher nicht abschließend beziffert werden. Die Tatörtlichkeit wurde durch die Beamtinnen ...

