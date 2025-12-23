PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Wittlich (ots)

Am 22.12.2025 gegen 11:42 Uhr befuhr eine 75-jährige Fahrzeugführerin aus dem Bereich der VG Speicher mit ihrem Personenkraftwagen die Landstraße 52 aus Richtung des Gewerbegebiets kommend in Richtung der Schloßstraße in Wittlich.

Hier kam sie aufgrund einer Fehlbedienung des Fahrzeugs von der Fahrbahn ab, überfuhr die Mittelinsel des dortigen Kreisverkehrs und kollidierte im Anschluss mit dem Zaun eines dortigen Baustoffhandels, wo sie schließlich zum Stillstand kam.

Das Fahrzeug wurde so erheblich beschädigt, dass wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein dürfte. Sowohl an der Mittelinsel des Kreisverkehrs, als auch an dem Zaun entstand erheblicher Sachschaden.

Sowohl die Fahrzeugführerin, als auch ihr Beifahrer wurden zwecks Abklärung von Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

