Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Wochenendlage der Polizei Bernkastel-Kues

Bernkastel-Kues (ots)

Während des Wochenendes kam es an einer Lagerhalle bei Kinheim, einer Angelhütte auf dem Kröver Berg und einem Schuppen in den Weinbergen von Zeltingen-Rachtig zu offensichtlichen Einbruchsversuchen. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen könnte es einen Zusammenhang geben. Die genaue Schadenssumme ist noch nicht bekannt. Verdächtige Wahrnehmungen können bei der Polizei in Bernkastel-Kues mitgeteilt werden.

Am Sonntag, 21.12.2025 wurde im Bereich der Cusanusstraße gegen 20:00 Uhr eine Verkehrskontrolle hinsichtlich der Erkennung von Alkohol und Drogen im Straßenverkehr durchgeführt. Bei der Kontrolle eines niederländischen PKW konnte starker Cannabisgeruch aus dem Fahrzeug als auch drogentypische Auffälligkeiten beim Fahrer erkannt werden. Eine Überprüfung der Fahrtüchtigkeit mittels eines Urintests ergab diesbezüglich einen positiven Befund. Nach der fälligen Blutentnahme und Sicherstellung des Fahrzeugschlüssels mussten die Insassen die Weiterreise mit einem Taxi antreten.

